"Белавиа" отменяет рейсы в Манчестер до октября

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7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" отменяет рейсы в Манчестер (Великобритания) до октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на аккаунт авиаперевозчика в Facebook.
"Белавиа" отменяет рейсы по маршруту Минск - Манчестер - Минск с 6 мая по 24 октября 2020 года.
Для возврата средств за билеты следует обратиться по месту их приобретения. Чтобы вернуть билет, купленный на сайте "Белавиа", необходимо направить на электронную почту support@belavia.by заполненное заявление на отказ от воздушной перевозки и возврат денежных средств. Шаблон заявления можно найти на сайте авиаперевозчика.
Список всех отмененных рейсов опубликован на официальном сайте авиакомпании.-0-