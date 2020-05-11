"Белавиа" отменяет рейсы в Палангу до октября

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" отменяет рейсы из Минска в Палангу (Литва) до конца сезона IATA лето-2020 (до 24 октября), сообщает БЕЛТА со ссылкой на аккаунт авиаперевозчика в Facebook.

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Для оформления возврата денежных средств за билеты следует обратиться по месту приобретения. Чтобы вернуть билет, купленный на сайте "Белавиа", необходимо направить на электронную почту support@belavia.by заполненное заявление на отказ от воздушной перевозки и возврат денежных средств. Шаблон заявления можно найти на сайте авиаперевозчика.

Список всех отмененных рейсов опубликован на официальном сайте авиакомпании.-0-