"Белавиа" переходит на весенне-летнее расписание

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" с 31 марта переходит на весенне-летнее расписание выполнения полетов, которое будет действовать по 26 октября, сообщили БЕЛТА в авиакомпании.

В сравнении с сезоном "Лето-2018" авиакомпания планирует увеличить количества рейсов в Барселону, Ригу, Сочи, Стамбул до 6 рейсов в неделю, в Алматы, Баку и Берлин - до 5. Полеты в Караганду и Павлодар будут выполняться 2 раза в неделю, в Ереван - 3. С нового летнего сезона полеты в Будапешт и Краснодар увеличатся до 4 раз в неделю, в Париж - до 11. Для удобства пассажиров в отпускной период в Ларнаку будет выполняться до 5 рейсов в неделю, в Тель-Авив - до 7 рейсов.

В "Белавиа" отмечают, что увеличение частот выполнения регулярных рейсов стало результатом тщательного анализа пассажиропотока и растущего спроса как на прямые авиаперевозки из Минска и в Минск, так и на полеты по маршрутам, в которых Минск является удобным транзитным пунктом. "Кроме того, с 30 мая авиакомпания открывает новое регулярное направление Минск-Таллин-Минск с частотой 4 рейса в неделю (по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам), а уже с 22 апреля мы начнем выполнять регулярные полеты в аэропорт Шереметьево дважды в день", - добавили в авиакомпании.

Также на летний сезон запланировано открытие новых чартерных направлений с вылетом из Минска в Ханью (Греция) и Ламеция-Терме (Италия), а также возобновление после длительного перерыва полетов в Энфиду (Тунис).

Что касается новых чартерных программ из областных аэропортов республики, то "Белавиа" планирует открыть рейсы из Бреста, Гродно и Могилева в Энфиду, а также из Гомеля в Монастир (Тунис).

Всего в летнем сезоне планируется увеличение частот по 15 направлениям, а также появится 2 новых маршрута. Количество чартерных рейсов увеличится более чем на 15%.

Предполагается, что запланированные меры позволят удовлетворить спрос пассажиров на авиаперевозки и расширить транзитные возможности авиакомпании.-0-