"Белавиа" переносит открытие рейсов в Вену на 25 апреля

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" переносит открытие рейсов в Вену с 29 марта на 25 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

Такое решение принято из-за того, что авиационные власти Австрии не выдали "Белавиа" разрешение на выполнение регулярных полетов по этому маршруту. В связи с этим авиакомпания отменяет рейсы по маршруту Минск - Вена - Минск с 29 марта по 24 апреля.

Пассажиры, которые купили билеты по этому направлению с вылетом с 29 марта по 24 апреля, смогут вернуть деньги без удержаний по месту приобретения билета или однократно перенести дату полета по 30 июня 2020 года.

Авиакомпания "Белавиа" планирует полеты в международный аэропорт Швехат ежедневно с вылетом из Минска в 8.50 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 14.25 (по вторникам, четвергам и субботам). Обратный вылет в Национальный аэропорт Минск планируется в 10.45 (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям) и в 16.10 (по вторникам, четвергам и субботам).-0-