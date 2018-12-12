"Белавиа" планирует в 2019 году перевезти не менее 3,6 млн пассажиров

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" планирует в 2019 году перевезти 3,6-3,7 млн пассажиров, сообщил сегодня журналистам генеральный директор компании Анатолий Гусаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы перевезли 3 млн пассажиров, это примерно на 15% больше, чем в прошлом году. Если говорить о 2019-м, то мы надеемся, что число наших пассажиров составит 3,6-3,7 млн", - сказал Анатолий Гусаров.

Росту пассажиропотока, по его словам, способствовал ряд факторов. В частности, были открыты новые маршруты (как регулярные, так и чартерные), по ряду направлений произошло снижение стоимости билетов, выросло число транзитных перевозок.

"Этот год для нас характерен тем, что мы корректируем бизнес-модель авиакомпании в плане планомерного постоянного снижения цен практически по всем направлениям маршрутной сети. Мы увеличиваем количество городов, куда выполняем регулярные полеты. Недавно был открыт регулярный рейс в Кишинев, через несколько дней начинаем полеты по регулярному маршруту из Минска в Воронеж. Кроме того, у нас есть довольно интересные перспективные планы по открытию маршрутов в следующем году", - отметил Анатолий Гусаров.

Речь опять же идет как о регулярных рейсах, так и о чартерных. Что касается регулярных рейсов, авиакомпания надеется, что в 2019 году будут открыты рейсы в Мюнхен, Мурманск. "Есть еще маршруты для проработки. Также есть несколько очень интересных чартерных направлений по выгодным ценам", - добавил генеральный директор.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Базируется в Национальном аэропорту Минск и выполняет регулярные рейсы в аэропорты 28 стран Европы и Азии. Флот авиакомпании насчитывает 29 воздушных судов (пять Boeing 737-800, шесть Boeing 737-500, семь Boeing 737-300, три Embraer 175, четыре Embraer 195, четыре CRJ 100/200).-0-