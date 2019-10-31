"Белавиа" планирует в 2020 году расширить сеть маршрутов в Казахстан, Испанию и на Кипр

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" рассчитывает в 2020 году расширить маршрутную сеть полетов в Казахстан, Испанию и на Кипр. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор авиакомпании Анатолий Гусаров, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель компании отметил, что "Белавиа" регулярно расширяет маршрутную сеть. Так, в этом году, в частности, были открыты регулярные рейсы в Мюнхен, Таллин. "В следующем году мы планируем расширять маршрутную сеть в Казахстан, Испанию, и на Кипр - добавим Пафос, турфирмы просят, чтобы такой регулярный рейс был", - сказал Анатолий Гусаров. При этом он отметил, что окончательное решение по этим направлениям еще не принято. "В Казахстан мы надеемся получить разрешение на полеты в Актау, мы давно хотели бы туда летать, там есть транзит из Европы. Что касается Испании, мы планируем открыть Реус, курортный город", - добавил гендиректор компании, отвечая на уточняющий вопрос.

Также в 2020 году будут расширены чартерные программы.

Сегодня авиакомпания "Белавиа" осуществляет регулярные рейсы в 55 аэропортов 29 стран Европы и Азии.-0-

"Белавиа" рассчитывает к лету 2020 года решить вопрос с поставками Boeing 737 MAX По оценкам "Белавиа" и пилотов авиакомпании, проходивших треноженную подготовку и хорошо знакомых с этими самолетами, корпорация Boeing сумеет обеспечить доработку программного обеспечения, и самолеты будут безопасными в эксплуатации.