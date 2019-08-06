"Белавиа" планирует в конце августа запустить продажу товаров duty free в тестовом режиме

6 августа, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" планирует в конце августа запустить в тестовом режиме продажу товаров duty free на своих самолетах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в авиакомпании.

"Старт продаж на борту авиакомпании "Белавиа" планируется с 20-х чисел августа", - сказали в "Белавиа".

Первое время услугу опробуют на рейсах в Анталию, Амстердам, Стамбул, Ларнаку, Милан и Барселону. Далее компания планирует планомерно увеличивать количество направлений, где будут представлены все товары беспошлинной торговли.

Что касается продукции, которую пассажиры смогут купить на борту самолета, то это будут игрушки, снеки, напитки, табак. Расплатиться за них можно будет только наличными.

Как сообщалось, в Беларуси определен порядок беспошлинной торговли на бортах воздушных судов. Соответствующий указ №296 от 5 августа 2019 года подписал глава государства. Документ принят с целью расширения беспошлинной торговли при международных воздушных перевозках пассажиров белорусскими авиационными организациями. Установлено, что на бортах воздушных судов разрешается реализация путем разносной торговли товаров, в том числе алкогольных напитков и табачных изделий, загруженных из магазинов беспошлинной торговли для использования в качестве припасов, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза.-0-