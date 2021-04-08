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08 апреля 2021, 16:00

"Белавиа" получила новый самолет Boeing 737-8

Фото ОАО "Авиакомпания "Белавиа"
Фото ОАО "Авиакомпания "Белавиа"

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня флот авиакомпании "Белавиа" пополнился первым самолетом Boeing 737-8. Воздушное судно стало первым из пяти самолетов, договор на поставку которых был подписан между "Белавиа" и лизинговой компанией Air Lease Corporation (ALC) в июле 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

Воздушные суда 737-8 оснащены экономичными двигателями CFM LEAP-1B. Расход топлива и выбросы углекислого газа снижены на 16% по сравнению с предыдущим поколением 737. Топливная экономичность обеспечивает более низкие эксплуатационные расходы и меньшее воздействие на окружающую среду.

Дальность полета Boeing 737-8 составляет 6574 км, что на 1111 км больше, чем у предшественника. Увеличенная дальность хода позволяет предлагать пассажирам новые маршруты. "Белавиа" планирует начать эксплуатировать Boeing 737-8 на самых популярных регулярных маршрутах, а также на самых протяженных направлениях.

"За годы работы маршрутная сеть "Белавиа" значительно расширилась, и мы рады поддержать дальнейший рост авиакомпании обновлением флота. Половину парка перевозчика составляют самолеты Boeing 737 предыдущих поколений. Я признателен нашим партнерам в авиакомпании, что они снова остановили свой выбор на новейшем представителе семейства 737", - отметил президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.

"Сегодня очень важное историческое событие в наших взаимоотношениях с "Белавиа" - поставка первого для авиакомпании самолета 737-8. 18 лет назад наша команда познакомила эту авиакомпанию с семейством Boeing 737, а сейчас мы с удовольствием объявляем, что первый из пяти новых самолетов 737-8 присоединяется к ее флоту в рамках долгосрочного лизингового соглашения", - сказал председатель правления Air Lease Corporation Стивен Удвар-Хази.

"Белавиа" стала двадцать первой авиакомпанией в мире, которая начнет эксплуатировать Boeing 737-8. Самолет рассчитан на перевозку 174 пассажиров: 162 места в эконом-классе и 12 мест в бизнес-классе. Салон 737-8 выполнен в новой стилистике Boeing Sky Interior, которая отличается современным дизайном с плавными линиями, светодиодным освещением и увеличенными багажными полками для комфорта пассажиров.

"С 2003 года наши пассажиры путешествуют на самолетах Boeing. Стремление авиакомпании к развитию и постоянному повышению уровня сервиса при максимальной безопасности полетов не позволяет нам стоять на месте. Сегодня наш давний партнер - компания Boeing - помогает открыть новую страницу в развитии нашего флота. Самолеты нового поколения Boeing 737-8 постепенно заменят эксплуатируемые авиакомпанией Boeing 737-300 и 737-500, что позволит существенно обновить парк воздушных судов "Белавиа". Также нельзя не отметить, что самолеты 737-8 обладают лучшими характеристиками: они более экологичные и экономичные. Это позволит сделать то, чего от нас так ждут: снизить стоимость авиабилетов", - подчеркнул генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец.

По его словам, для пассажиров этот самолет будет отличаться от привычных 737-800, в первую очередь, салоном бизнес-класса. "Это будет отдельный салон с 12 удобными креслами. Таким образом, мы можем говорить о существенном повышении уровня обслуживания наших пассажиров", - добавил он.

"Мы очень внимательно готовимся к приемке самолета: наши пилоты еще год назад прошли обучение на данный тип воздушного судна. Теперь они это делают повторно. Это касается и технического персонала: они повторно проходят обучение и подтверждают готовность обслуживать данный тип самолета. Принимая новый самолет, мы должны быть уверены в безопасности своих пассажиров и сделаем все, чтобы ее гарантировать. Надеемся, что каждое путешествие наших пассажиров станет более комфортным и ярким", - отметил Игорь Чергинец.

На сегодня самолеты Boeing 737-8 успешно эксплуатируются такими авиакомпаниями, как United Airlines, American Airlines, Southwest, Alaska Airlines, GOL, Aeromexico, Air Canada, WestJet, Smartwings, TUI fly и др.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Она создана 5 марта 1996 года. С 1997 года является действительным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с 2010 - членом Ассоциации европейских региональных авиакомпаний (ERAA). Флот авиакомпании в настоящее время насчитывает 29 воздушных судов (один Boeing 737-8, девять Boeing 737-800, два Boeing 737-500, три Boeing 737-300, пять Embraer-175, семь Embraer-195, два Embraer 195-Е2).

Boeing - одна из крупнейших в мире аэрокосмических корпораций и самый крупный производитель самолетов в совокупности: гражданских и военных. Кроме того, компания является разработчиком и производителем вертолетов, ракет-носителей, телекоммуникационных спутников, систем обороны, передовых информационных и коммуникационных систем. Являясь крупнейшим экспортером США с точки зрения объемов продаж, Boeing обслуживает заказчиков в более чем 150 странах мира и эффективно использует свою международную сеть поставщиков.-0-

Фото ОАО "Авиакомпания "Белавиа"

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