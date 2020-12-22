"Белавиа" получила новый самолет Embraer

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители авиакомпании "Белавиа" получили новый самолет Embraer E-195-E2. Церемония передачи прошла на заводе в Сан-Жозе-дус-Кампус (Бразилия), сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу компании Embraer.

Воздушное судно имеет 125 кресел (в эконом-классе - 116, в бизнес-классе - девять), что на 18 мест больше, чем в самолетах E195 первого поколения. Авиалайнер окрашен в сине-белую ливрею "Белавиа" с васильком на хвостовой части.

Это первый самолет из трех Embraer второго поколения, которые белорусская авиакомпания приобрела в начале года по лизинговому договору. Прибытие еще двух ожидается в 2021 году.

Как отметили в пресс-службе, "Белавиа" стала восьмой авиакомпанией мира, летающей на Embraer второго поколения.-0-