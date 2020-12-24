"Белавиа" получила первый самолет нового поколения Embraer E195-E2

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Флот авиакомпании "‎Белавиа"‎ 23 декабря пополнился самолетом нового поколения Embraer E195-E2, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

Лизинговый договор на поставку трех воздушных судов такого типа был подписан в феврале 2020 года между авиакомпанией "Белавиа"‎ и лизинговой компанией AerCap Holdings N.V.‎ В начале следующего года ожидается прибытие еще двух самолетов.

"Embraer E195-E2 отличается от самолетов нынешнего поколения своей экономичностью. Увеличенное крыло и новые двигатели позволяют снижать расход топлива на 25,4% из расчета на одно пассажирское место. Также этот самолет является самым тихим и экологичным в своем классе: выбросы окиси азота по стандарту CAEP/8 снижены на 35%, а выбросы углекислого газа - на 50%. Новая полностью закрытая конструкция шасси улучшает аэродинамику, снижает пиковые нагрузки при посадке, улучшает наземное обслуживание и центровку судна, что позволяет уменьшить расход топлива", - рассказали в пресс-службе.

"Белавиа" стала седьмой авиакомпанией мира, летающей на воздушных судах Embraer второго поколения. Воздушное судно рассчитано на перевозку 125 пассажиров в двухклассовой компоновке: 9 мест в салоне бизнес-класса и 116 в экономклассе. Такая конфигурация позволяет перевозить на 18 пассажиров больше, чем в самолете первого поколения.

По словам генерального директора авиакомпании Анатолия Гусарова, для авиакомпании важной задачей является обновление парка воздушных судов. "Поставка Embraer E195-E2 - важный шаг в модернизации флота "‎Белавиа"‎, который позволит повысить уровень сервиса, а экономичность данного типа воздушного судна - снизить стоимость авиабилетов. За 8 лет сотрудничества с Embraer мы получили и успешно эксплуатируем 12 самолетов от бразильского производителя, которые особенно ценят наши пассажиры за комфорт и безопасность. Надеемся, что и самолет нового поколения покорит их сердца‎"‎, - отметил он.

"Мы очень рады, что "Белавиа" получит воздушное судно нового поколения с экономичным двигателем GTF, который поможет снизить эксплуатационные расходы и обеспечит наилучшее обслуживание клиентов",‎ - сказал главный специалист по работе с клиентами и старший вице-президент Pratt & Whitney Рик Дерлу.

Вице-президент Embraer Commercial Aviation по Европе, Ближнему Востоку и Африке Сезар Перейра подчеркнул, что рад приветствовать "Белавиа" в семье авиаперевозчиков E2. "E195-E2 идеально подходит для авиакомпаний, которые планируют наращивать объем перевозок. Использование такого типа самолета по тем же маршрутам является наиболее выгодным среди узкофюзеляжных самолетов, - отметил он. - Мы будем рады продолжению сотрудничества с "Белавиа" по обновлению парка воздушных судов".

Самолеты нового поколения планируется эксплуатировать на таких маршрутах, как Лондон, Барселона, Нур-Султан, Мюнхен, Париж, Сочи и Амстердам.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Создана 5 марта 1996 года. С 1997 года является действительным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с 2010 - членом Ассоциации европейских региональных авиакомпаний (ERAA). Флот авиакомпании в настоящее время насчитывает 26 воздушных судов (девять Boeing 737-800, два Boeing 737-500, три Boeing 737-300, пять Embraer-175, семь Embraer-195).-0-