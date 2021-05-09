"Белавиа" получила третий самолет нового поколения Embraer E195-E2

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Флот авиакомпании "Белавиа" пополнился третьим самолетом​ Embraer 195-Е2, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

Embraer 195-E2 - самый большой самолет семейства E-Jets E2. В зависимости от конфигурации он может вмещать до 146 пассажиров. Для "Белавиа" самолет рассчитан на перевозку 125 человек (9 мест в бизнес-классе и 116 мест в экономклассе).

Максимальная дальность полета составляет 4 815 км, что на 555,6 км больше, чем у Embraer 195 первого поколения.

Embraer 195-E2 может взлетать с максимальной массой 62 тыс. кг. Воздушное судно способно подниматься на высоту 12 497 м. Самолет может развивать скорость до 870 км/ч на высоте 12 497 м.

Воздушное судно оснащено новыми двигателями со сверхвысокой (повышенной) степенью двухконтурности, полностью новым крылом, системой дистанционного управления fly-by-wire и новым шасси. По сравнению с первым поколением Е195, 75% систем этого самолета являются новыми.

Также разница этого самолета с предыдущим поколением в том, что Embraer 195-E2 снижает расход топлива на 25,4%, выбросы азота - на 35%, а углекислого газа - на 50%. Это самый тихий и экологичный самолет в своем классе.

Embraer 195-E2 стал 15 воздушным судном бразильского производителя во флоте "Белавиа". Это половина от всего авиапарка самолетов.

Авиакомпания "Белавиа" - крупнейший авиаперевозчик Беларуси. Создана 5 марта 1996 года. С 1997 года является действительным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с 2010-го - членом Ассоциации европейских региональных авиакомпаний (ERAA). Флот авиакомпании в настоящее время насчитывает 30 воздушных судов (один Boeing 737-8, девять Boeing 737-800, два Boeing 737-500, три Boeing 737-300, пять Embraer 175, семь Embraer 195 и три Embraer 195-E2).-0-