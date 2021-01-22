22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" предупредила об изменении правил въезда в Нидерланды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

Новые правила вступают в силу с 23 января. Всем пассажирам, вылетающим рейсом Минск - Амстердам, включая следующих транзитом через Минск или Амстердам, дополнительно к ПЦР-тестам требуется пройти экспресс-тест на антиген SARS-Cov-2 не ранее, чем за 4 часа до вылета из аэропорта отправления.

Экспресс-тест выполняется в Национальном аэропорту Минск перед вылетом. Оплата возможна через банк, мобильный банкинг, платежный терминал.-0-