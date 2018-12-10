"Белавиа": причины жесткой посадки самолета в Борисполе выясняются, никто из пассажиров не пострадал

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. При жесткой посадке самолета авиакомпании "Белавиа" в аэропорту Борисполь никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

Как рассказали в пресс-службе, 9 декабря после посадки в сложных метеоусловиях воздушное судно, выполнявшее рейс В2845 по маршруту Минск - Киев (аэропорт Борисполь), при пробеге правой стойкой шасси задело грунт. Командир корабля устранил боковое отклонение самолета, после чего самолет продолжил движение по взлетно-посадочной полосе, зарулив на площадку для парковки.

"Самолет получил незначительные повреждения, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Проводится расследование причин инцидента", - сообщили в авиакомпании.

Как сообщало ТАСС, из-за инцидента в аэропорту Борисполь были отменены некоторые рейсы. Несколько самолетов перенаправили в киевский аэропорт Жуляны, а также в аэропорты Львова, Харькова и Одессы.-0-