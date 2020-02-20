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20 февраля 2020, 12:03

"Белавиа" приобретает три самолета Embraer нового поколения

Фото из архива
Фото из архива

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" приобретает три самолета нового поколения Embraer E195-Е2. Лизинговый договор на поставку подписали сегодня в Минске генеральный директор "Белавиа" Анатолий Гусаров и президент лизинговой компании AerCap Филип Скраггс, передает корреспондент БЕЛТА.

Прибытие первого из трех самолетов с завода-изготовителя ожидается в декабре 2020 года, двух следующих - в начале 2021-го.

"Это самолет нового поколения и прорывные технологии в области авиационной техники. Беларусь одной из первых в Восточной Европе и странах СНГ приобретает эти самолеты", - отметил Анатолий Гусаров.

Самолет E195-Е2 рассчитан на перевозку 125 пассажиров в двухклассной конфигурации: 9 мест в салоне бизнес-класса и 116 в экономклассе. Новые самолеты в первую очередь будут эксплуатироваться на маршрутах в Лондон, Барселону, Астану, Мюнхен, Париж, Сочи и Амстердам. В "Белавиа" отмечают, что пополнение парка самолетами нового поколения позволит авиакомпании наращивать частоты выполнения регулярных рейсов по уже имеющимся направлениям и открывать новые рейсы. Пополнение флота должно способствовать дальнейшему снижению стоимости билетов.

Самолеты нового поколения должны быть еще более комфортными для пассажиров. Расход топлива у них ниже на 25%, чем у Embraer E195 первого поколения.

"Белавиа" также ведет переговоры с Embraer о покупке еще двух самолетов Embraer E195-Е2. "Надеемся завершить переговоры в первой половине этого года и что самолеты поступят в следующем году", - сказал Анатолий Гусаров.

Авиакомпания "Белавиа" в 2019 году увеличила перевозки пассажиров более чем на 20% и впервые в истории перевезла более 4 млн пассажиров. По словам Анатолия Гусарова, сейчас авиакомпания выполняет регулярные полеты в 55 аэропортов 30 стран и намерена активно расширять сеть полетов. В 2020 году "Белавиа" начнет летать в Вену, Ташкент, Актау, в летний сезон добавятся маршруты в курортный город Испании - Реус. Авиаперевозчик намерен расширять чартерные программы и выполнять их из всех областных центров.-0-

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