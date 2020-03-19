"Белавиа" приостанавливает полеты в Тбилиси и Батуми

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" приостанавливает выполнение полетов еще по двум маршрутам в связи с временным прекращением международных авиационных перевозок в ряде стран из-за коронавируса. Об этом БЕЛТА сообщили в компании.

Так, "Белавиа" не полетит в Тбилиси: рейсы В2 735-736 приостановлены с 22 по 28 марта, рейсы В2 741-742 - с 20 по 28 марта.

Отменяется рейсы в Батуми: B2 737 - с 20 по 28 марта, B2 738 - с 21 по 29 марта.

Учитывая постоянно изменяющуюся ситуацию в мире, "Белавиа" просит проверять обновления об отмененных рейсах на сайте авиакомпании.

Возвратить деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно в любое время до 31 декабря 2020 года, но не обязательно это делать прямо сейчас. "Все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета. Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз", - отметили в компании.-0-