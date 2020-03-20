20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" приостановила полеты в Сербию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

Полеты в столицу Сербии Белград прекращены по 12 апреля.

В связи с постоянно изменяющейся ситуацией "Белавиа" просит проверять обновления на сайте авиакомпании.

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря.

Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца года, в том числе после предполагаемой даты полета. Изменение даты вылета возможно только один раз.

В случае обращения по возврату или обмену на рейсы, которые выполняются и не отменены (групповой или индивидуальный тариф) - возврат и обмен будут производиться в соответствии с правилами тарифа.-0-