14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" приостановила рейсы в Таллин до 30 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

Кроме того, продлена приостановка рейсов во все пункты Грузии - до 31 октября. Полеты в Будапешт не будут выполняться с 18 сентября по 24 октября (за исключением 27 сентября).

В Ригу, Ларнаку, Ашхабад "Белавиа" не будет летать до 30 сентября. Полеты во все пункты России также приостановлены до 30 сентября (в Воронеж, Казань, Нижний Новгород - до 24 октября) в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации.

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до этой даты.-0-