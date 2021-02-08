8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" приостановила рейсы в Тель-Авив до 20 февраля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

Полеты в Ашхабад и Ригу не будут выполняться до 1 марта. Кроме того, до 27 марта не будет рейсов в Будапешт и Алматы, до 30 октября - в Женеву.

Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта (по некоторым маршрутам период для внесения изменений продлен до 30 июня). Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до этой даты.

Как сообщалось ранее, полеты в Санкт-Петербург "Белавиа" возобновляет с 12 февраля, в Ростов-на-Дону - с 13 февраля.

Авиакомпания "Россия" информирует, что приступает к выполнению регулярных рейсов из Санкт-Петербурга в Минск. "Полеты будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям. Первый рейс из базового для авиакомпании аэропорта Пулково в Минск состоится 14 февраля. К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений", - говорится на сайте авиаперевозчика.

Согласно расписанию, вылет рейса SU6459 из аэропорта Пулково запланирован на 10.00, прилет в Минск - в 11.55. Обратный рейс SU6460 вылетает из Минска в 12.55 и прибывает в аэропорт Пулково в 14.35. Полеты будут осуществляться на воздушных судах Airbus A319. Билеты уже поступили в продажу.-0-