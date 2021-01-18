18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" приостановила рейсы в Женеву до 30 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

Полеты в Ашхабад и Ригу не будут выполняться до 1 марта. Кроме того, до 27 марта не будет рейсов в Будапешт и Алматы. Также приостановлены рейсы во все пункты России (кроме московского аэропорта Домодедово) по 27 марта в связи с отсутствием разрешения со стороны РФ.

Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до этой даты.-0-