"Белавиа" продает 28 марта акционные билеты в Ереван, Казань, Калининград, Кишинев и Краснодар

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" предлагает новые акционные направления: Ереван, Казань, Калининград, Кишинев и Краснодар. Билеты в эти города можно приобрести по специальным тарифам только 28 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

Стоимость билетов в одну сторону составляет 10 евро + таксы и сборы, туда-обратно - 20 евро + таксы и сборы. Период продажи билетов 28 марта - с 9.30 до 23.59 по минскому времени.

Отправиться в путешествие можно будет с 29 марта по 28 апреля 2019 года (дата возврата по второму купону).

В авиакомпании отметили, что продажа билетов осуществляется только для физических лиц на сайте belavia.by. Акция действует при покупке проездных документов как из Минска, так и в Минск. Изменения времени и даты вылета запрещены.

Кроме того, использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на одном из участков места аннулируются по всему маршруту, пассажир не будет приниматься к перевозке на всех последующих участках. В этом случае уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается.

Приобретенные по специальной стоимости билеты, в том числе при комбинации специального тарифа с другим тарифом, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма, включая таксы и сборы, не возвращается, подчеркнули в "Белавиа". Количество билетов по акции ограничено.

Авиаперевозчик также сообщил, что это заключительная распродажа в зимнем полетном расписании авиакомпании.-0-