"Белавиа" продлевает приостановку рейсов в Ларнаку и Ашхабад

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку рейсов в Ларнаку по 14 сентября, в Ашхабад - по 30 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.
Полеты во все пункты России приостановлены до 14 сентября (в Воронеж, Казань, Нижний Новгород - до 24 октября) в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации.
В Ригу "Белавиа" не будет летать по 6 сентября, во все пункты Грузии - по 30 сентября.
Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до 30 марта 2021 года.-0-