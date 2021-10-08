8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" продлевает приостановку рейсов в ряд стран по 14 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.

"В связи с продлением действия запретов на использование воздушного пространства и невозможностью выполнять полеты авиакомпания "Белавиа" вынуждена приостановить выполнение рейсов по 14 декабря 2021 года в следующие города: Вена, Брюссель, Лондон, Будапешт, Берлин, Франкфурт, Ганновер, Мюнхен, Барселона, Рим, Милан, Ларнака, Рига, Вильнюс, Кишинев, Амстердам, Варшава, Белград, Киев, Одесса, Львов, Харьков, Хельсинки, Париж, Прага, Стокгольм, Таллин, Калининград", - рассказали в авиакомпании.

На сегодня "Белавиа" выполняет рейсы в Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан, ОАЭ, чартерные рейсы в Турцию, Египет и Иорданию.

Авиакомпания приносит извинения пассажирам за сложившуюся ситуацию и напоминает, что изменить дату вылета или вернуть полную стоимость без штрафов за отмененные рейсы можно в течение срока действия билета. Для оформления возврата нужно обратиться по месту покупки билетов.-0-