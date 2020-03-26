26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку полетов в Молдову и Грузию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

Полеты в Кишинев приостановлены до 15 мая, в Батуми и Тбилиси - до 20 апреля.

В связи с постоянно изменяющейся ситуацией "Белавиа" просит проверять обновления на сайте авиакомпании

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца года, в том числе после предполагаемой даты полета. Изменение даты вылета возможно только один раз.

Возврат или обмен билетов на рейсы, которые выполняются и не отменены (групповой или индивидуальный тариф), возможны в соответствии с правилами тарифа.-0-