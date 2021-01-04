4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ашхабад до 1 февраля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

Полеты в Ригу не будут выполняться до 31 января 2021 года. Кроме того, до 27 марта не будет рейсов в Будапешт и Алматы. Также "Белавиа" продлила приостановку рейсов во все пункты России (кроме московского аэропорта Домодедово) по 31 января в связи с отсутствием разрешения со стороны РФ.

Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до этой даты.-0-