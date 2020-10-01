1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ашхабад до 1 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

В Ригу "Белавиа" не будет летать до 11 октября, в Таллинн - до 14 октября, Ларнаку - до 15 октября. Полеты в Будапешт не будут выполняться до 24 октября, во все пункты Грузии - до 31 октября. Рейсы в Воронеж, Казань, Нижний Новгород приостановлены до 24 октября.

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до этой даты.-0-