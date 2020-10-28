28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ашхабад до 9 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

В Ригу, Таллин и Ларнаку "Белавиа" не будет летать до 14 ноября. Полеты во все пункты Грузии не будут выполняться до 31 октября. Кроме того, до 27 марта 2021 года не будет рейсов в Будапешт (кроме 8 ноября) и Алматы.

Также приостановлены полеты во все пункты России (кроме московского аэропорта Домодедово) в связи с отсутствием разрешения со стороны РФ.

Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до этой даты.-0-