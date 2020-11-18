"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Баку

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" продлила до 26 ноября приостановку рейсов в Баку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

Во все пункты Грузии приостановлены рейсы по 30 ноября (кроме Тбилиси - Минск). В Ригу, Таллин и Ларнаку "Белавиа" не будет летать до 14 декабря. Полеты в Ашхабад не будут выполняться до 1 января 2021 года. Кроме того, до 27 марта 2021-го не будет рейсов в Будапешт и Алматы.

Также приостановлены полеты во все пункты России (кроме московского аэропорта Домодедово) в связи с отсутствием разрешения со стороны РФ.

Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до этой даты.-0-