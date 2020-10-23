"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Будапешт

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 28 октября 2020 года по 27 марта 2021 года продлила приостановку рейсов по маршруту Минск - Будапешт - Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

В авиакомпании обращают внимание, что 25 и 27 октября, а также 8 ноября рейсы Минск - Будапешт - Минск будут выполнены.

В Ригу, Таллин и Ларнаку "Белавиа" не будет летать до 14 ноября. Полеты во все пункты Грузии не будут выполняться до 31 октября, в Ашхабад - до 1 ноября. Рейсы в Воронеж, Казань и Нижний Новгород приостановлены до 24 октября.

Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до этой даты.-0-