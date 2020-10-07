7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ларнаку до 24 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

В Ригу, Таллин и Будапешт "Белавиа" не будет летать также до 24 октября. Полеты во все пункты Грузии не будут выполняться до 31 октября, в Ашхабад - до 1 ноября. Рейсы в Воронеж, Казань, Нижний Новгород приостановлены до 24 октября.

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до этой даты.-0-