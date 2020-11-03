3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу, Таллин и Ларнаку до 14 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

Полеты в Ашхабад не будут выполняться до 1 января 2021 года. Кроме того, до 27 марта 2021-го не будет рейсов в Будапешт (кроме 8 ноября) и Алматы.

Также приостановлены полеты во все пункты России (кроме московского аэропорта Домодедово) в связи с отсутствием разрешения со стороны РФ.

Вернуть деньги за отмененные рейсы или изменить даты вылета можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до этой даты.-0-