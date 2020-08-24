"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию до 14 сентября

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

Полеты во все пункты России приостановлены до 14 сентября (в Воронеж, Казань, Нижний Новгород - до 24 октября) в связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации.

Как отметили в авиакомпании, продлена и приостановка рейсов в Ригу и Ларнаку (до 31 августа). В Ашхабад "Белавиа" не будет летать по 1 сентября, во все пункты Грузии - по 30 сентября.

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до этой даты.-0-