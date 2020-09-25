24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Таллин до 14 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

В Ригу "Белавиа" не будет летать до 11 октября, Ларнаку - до 15 октября. Полеты в Ашхабад не будут выполняться до 30 сентября, Будапешт - до 24 октября (за исключением 27 сентября), во все пункты Грузии - до 31 октября.

Рейсы во все пункты России приостановлены до 30 сентября (в Воронеж, Казань, Нижний Новгород - до 24 октября). С 30 сентября возобновятся полеты в Москву. Они будут выполняться один раз в неделю (по средам) в аэропорт Домодедово. Вылет из Минска - 12.35, из Москвы - 14.45. Время в пути - 1 час 20 минут. "Пассажирам, прибывающим в Россию или следующим транзитом, необходимо иметь медицинскую справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выданную не позднее чем за 72 часа до прибытия. Это не относится к гражданам Российской Федерации", - отметили в "Белавиа".

Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по этому вопросу можно в любое время до этой даты.-0-