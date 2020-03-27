"Белавиа" продолжит полеты в Москву - Минтранс

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" продолжит полеты в Москву, несмотря на решение РФ о прекращении регулярного и чартерного авиасообщения, рассказали корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

"Достигнута договоренность о продолжении полетов в Москву авиакомпанией "Белавиа". Соответствующее уведомление от российской стороны получено Департаментом по авиации Минтранса", - отметили в пресс-службе.

Ранее правительство России поручило Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.

Департамент по авиации Минтранса Беларуси сообщал, что прорабатывает вопрос сохранения авиасообщения с Россией. Директор департамента Артем Сикорский провел телефонные консультации с первым заместителем министра транспорта России Александром Нерадько, который возглавляет Росавиацию. Во время разговора была выражена взаимная приверженность к сохранению воздушного сообщения между двумя странами.-0-