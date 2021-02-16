"Белавиа" распродает билеты по 13 направлениям

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" 16 февраля до 23.59 проводит распродажу билетов по тринадцати направлениям, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

Пассажиры смогут купить билеты с вылетом из Минска на сайте авиакомпании по сниженным тарифам, а улететь можно будет с 17 февраля по 27 марта 2021 года, говорится в сообщении.

Как отметили в "Белавиа", в акции участвуют направления, куда на сегодняшний день нет запрета на въезд для граждан Беларуси. Среди них Дубай, Нур-Султан, Ереван, Стамбул, Ларнака, Кишинев, Таллин, Ростов-на-Дону, Белград, Одесса, Харьков, Киев (Жуляны) и Варшава. Количество билетов по тарифному бренду "Промо" ограничено.

В авиакомпании обратили внимание, что на акционные билеты распространяются особые правила. Так, на эти направления отсутствует возможность внесения изменений в бронирование (например, изменение даты вылета), также нет возможности вернуть билет, а в случае отказа пассажира от полета стоимость билета, включая таксы и сборы, не возвращается. Исключением может быть болезнь пассажира либо членов семьи, следующих совместно, и запрет на въезд в страну. Обратный вылет должен состояться в течение 30 дней с даты первого полета. Использовать билет нужно обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на первом участке места аннулируются по всему дальнейшему маршруту, пассажир не будет приниматься к перевозке на последующих участках маршрута. В этом случае уплаченная сумма, включая таксы и сборы, пассажиру не возвращается. При оплате акционного билета картами белорусских банков совершение операции возможно только в белорусских рублях.

"В каждой стране действуют разные ограничения на въезд и выезд. Пожалуйста, перед покупкой авиабилетов ознакомьтесь с правилами въезда в страну назначения", - рекомендуют в "Белавиа".-0-