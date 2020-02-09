9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" рассматривает вопрос запуска лоукостов из областных аэропортов. Об этом сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Мы рассматриваем вопрос организации полетов авиакомпании "Белавиа" по бизнес-модели "лоукост". Такие воздушные суда у нас есть, есть областные аэропорты, которые способны предоставлять низкие тарифные ставки на их обслуживание. Мы сейчас работаем над географией полетов, думаем, куда бы пассажир был заинтересован полететь по модели "лоукост", - сказал Артем Сикорский.

Кроме того, Департамент по авиации Минтранса подписал меморандум с авиационной администрацией Венгрии. "Мы разрешили лоукост-компании Wizz Air выполнять полеты как в Национальный аэропорт Минск, так и в областные аэропорты. Wizz Air сейчас ведет переговоры с Национальным аэропортом Минск по условиям обслуживания и предлагаемым тарифным ставкам", - отметил директор департамента.

По его словам, лоукост-компании, чтобы обеспечить низкую стоимость билетов, как правило, просят определенные субсидии. "Субсидии иностранным авиакомпаниям мы не готовы давать, но готовы предложить им комфортные условия для того, чтобы они выполняли полеты", - подчеркнул Артем Сикорский.-0-