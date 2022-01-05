"Белавиа": рейс из Минска в Алматы отменен

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейс из Минска в Алматы, запланированный сегодня на 20.05, отменен. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе "Белавиа".

"В связи с тем, что аэропорт Алматы не принимает воздушные суда, "Белавиа" отменяет рейс B2 767 Минск - Алматы 5 января и обратный рейс B2 768 Алматы - Минск 6 января", - рассказали в пресс-службе.

В авиакомпании отметили, что пассажиры смогут вернуть деньги либо перенести дату вылета без взимания дополнительной оплаты.

По информации ТАСС, "Аэрофлот" также отменил сегодняшний рейс из Москвы в Алматы.-0-