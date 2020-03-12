"Белавиа" с 14 марта приостанавливает полеты в Рим

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" приостанавливает выполнение рейсов по маршруту Минск - Рим - Минск с 14 марта по 15 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

Для авиабилетов, оформленных на рейсы с вылетом по 15 апреля включительно, возможен полный возврат стоимости или однократный перенос полета до 31 мая без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту.

Одновременно "Белавиа" продлевает приостановку полетов в Милан. Рейсы не будут выполняться с 12 марта по 15 апреля. Для авиабилетов на рейсы с вылетом с 12 марта по 15 апреля 2020 года включительно возможен полный возврат стоимости или однократный перенос полета до 31 мая без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту.

Возврат или обмен производится по месту оплаты билета.-0-