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04 июня 2021, 09:57

"Белавиа" с 16 июня возобновляет рейсы в Алматы

Фото компании "Белавиа"
Фото компании "Белавиа"

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" с 16 июня возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Алматы - Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.

Полеты из Минска будут выполняться два раза в неделю (по средам и субботам) с вылетом из Национального аэропорта Минск в 20.05 и прибытием в Алматы в 3.55. Обратные рейсы планируются по четвергам и воскресеньям с вылетом из Международного аэропорта Алматы в 5.10 и прибытием в столицу Беларуси в 7.20.

"Белавиа" рекомендует перед покупкой авиабилета уточнить у компетентных органов ограничения на въезд в страну назначения и выезд из нее.-0-

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авиация Белавиа самолет
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