"Белавиа" с 18 июня начнет выполнение рейсов Батуми-Гомель-Батуми

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 18 июня начнет выполнение регулярных рейсов по маршруту Батуми - Гомель - Батуми. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

"Планируется, что рейсы будут выполняться по понедельникам и субботам с вылетом из грузинского города в 8.05 и прибытием в Гомель в 9.50. Из Гомеля можно будет улететь в 11.20 с прилетом в Батуми в 15.15. Время для всех аэропортов указано местное", - говорится в сообщении.

Как сообщили в "Белавиа", билеты можно приобрести на сайте авиакомпании, в офисах продаж авиабилетов и у агентов. Билеты в одну сторону стоят 86 евро, в обе - 178 евро (тариф LIGHT). Подробнее с расписанием и тарифами можно ознакомиться на сайте авиаперевозчика.-0-