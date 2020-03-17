17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 18 марта приостанавливает полеты в некоторые города России из-за ситуации с коронавирусом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

"Белавиа" c 18 марта по 1 мая не будет летать в Воронеж, Краснодар, Казань, Москву (аэропорт Жуковский), Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи.

В связи с постоянно изменяющейся ситуацией "Белавиа" просит проверять обновления на сайте авиакомпании.

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года. "Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года, не нужно делать это прямо сейчас, все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета. Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз", - пояснили в авиакомпании.

В случае обращения по возврату или обмену на рейсы, которые выполняются и не отменены (групповой или индивидуальный тариф) - возврат и обмен будут производиться в соответствии с правилами тарифа.-0-