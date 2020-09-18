"Белавиа" с 20 сентября увеличит частоту рейсов в Ереван

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 20 сентября увеличит частоту рейсов из Минска в Ереван, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

Сейчас авиакомпания выполняет рейсы в Ереван ежедневно.

Дополнительные рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям. Расписание дополнительных регулярных рейсов (по местному времени): Минск-Ереван - вылет в 9.25, прибытие в 13.30, Ереван-Минск - вылет в 14.20, прибытие в 16.25.

Таким образом, с 20 сентября частота выполнения рейсов увеличивается до 9 рейсов в неделю.

"Белавиа" обращает внимание на то, что перед полетом следует ознакомиться с ограничениями на въезд/выезд в страну назначения.-0-