"Белавиа" с 26 мая отменяет полеты в Украину

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за запрета властей Украины на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 31 августа этого года. Такая информация размещена на сайте авиакомпании, сообщает БЕЛТА.

25 мая также отменяются ночные рейсы B2 847 в Киев (время вылета 22.40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23.40).

Сообщается, что пассажиры, которые приобрели билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Обращаться по этим вопросам нужно в места приобретения авиабилетов.

"Приносим извинения за доставленные неудобства по причинам, которые сложились независимо от нас", - отметили в "Белавиа".-0-