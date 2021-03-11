"Белавиа" с 28 марта увеличивает число рейсов в Таллин до пяти в неделю

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 28 марта увеличивает частоту выполнения рейсов по маршруту Минск - Таллинн - Минск до пяти в неделю, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт перевозчика.

Полеты будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. В понедельник, четверг и воскресенье рейс будет отправляться из Минска в 8.50, из Таллина - в 10.45. Во вторник и субботу вылет из Минска будет в 15.50, из Таллина - в 17.45. Время указано местное.

В авиакомпании обратили внимание, что в Эстонии действуют ограничения на въезд в страну. Информацию по ограничениям рекомендуется уточнять у компетентных органов страны прилета.-0-