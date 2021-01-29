"Белавиа" с 3 февраля будет летать в Тбилиси три раза в неделю

Фото "Белавиа"

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 3 февраля увеличивает частоту выполнения рейсов по маршруту Минск - Тбилиси - Минск до трех раз в неделю, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиаперевозчика. Полеты будут выполняться по средам, четвергам и воскресеньям (с вылетом из Тбилиси на следующий день). Вылет из Минска планируется в 22.40 с прибытием в Тбилиси в 02.40. Обратно из Тбилиси пассажиры смогут вылететь в 03.35 с прилетом в Минск в 05.35. Время отправления и прибытия указано местное. Время в пути - 3 часа. Авиакомпания обращает внимание, что в Грузии действуют ограничения на въезд в страну.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!