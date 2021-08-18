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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 3 сентября начнет выполнять чартерные рейсы в Иорданию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Facebook-аккаунт авиаперевозчика.
В сообщении говорится, что вылеты запланированы в курортный город Акаба на побережье Красного моря.
Все подробности "Белавиа" рекомендует уточнять у туристических операторов.-0-
В сообщении говорится, что вылеты запланированы в курортный город Акаба на побережье Красного моря.
Все подробности "Белавиа" рекомендует уточнять у туристических операторов.-0-