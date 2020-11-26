"Белавиа" с 4 декабря возобновляет рейсы из Баку в Минск

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" возобновляет регулярные рейсы из Баку в Минск с 4 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

Полеты будут выполняться четыре раза в неделю - по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям, но только в одну сторону: с вылетом из Баку в 4.15 и прибытием в Минск в 6.50 по местному времени.

"Белавиа" рекомендует перед покупкой авиабилета ознакомиться с ограничениями на въезд и выезд в страну назначения.

Билеты можно приобрести на сайте belavia.by.-0-