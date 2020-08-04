"Белавиа" с 5 августа возобновляет полеты в Вильнюс

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4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 5 августа возобновляет рейсы по маршруту Минск - Вильнюс - Минск. Такая информация размещена в аккаунте авиаперевозчика в Facebook, сообщает БЕЛТА.
Рейсы будут выполняться по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 35 минут.
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Въезд в Литву разрешен гражданам страны и Европейского союза, а также пассажирам с видом на жительство, отметили в авиакомпании.
"Белавиа" рекомендует перед полетом ознакомиться с ограничениями на въезд в страну назначения и выезд.-0-