"Белавиа" с 7 апреля переносит стамбульские рейсы в Новый аэропорт

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с закрытием аэропорта имени Ататюрка "Белавиа" с 7 апреля переносит все рейсы в Новый аэропорт Стамбула. Об этом авиакомпания проинформировала пассажиров в своих официальных профилях в соцсетях, сообщает БЕЛТА.

По этой причине в расписании авиакомпании произошли некоторые изменения. Так, 5 апреля рейсы 783/784 отменены, 7 апреля рейсы 783/784 будут отправляться в/из Нового аэропорта Стамбула.

Новый аэропорт расположен в 35 км к северу от европейской части Стамбула. Добраться до него можно на машине (время в пути составит около часа), общественным транспортом или на такси.

С 7 апреля аэропорт имени Ататюрка будет закрыт для пассажирских рейсов. В соответствии с решением авиационных властей Турции, 5-6 апреля полеты всех международных рейсов в/из данного аэропорта отменены.-0-