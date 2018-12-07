"Белавиа" снижает тарифы для трансферных пассажиров, путешествующих в/из Воронежа

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" с 7 декабря вводит специальные тарифы для трансферных пассажиров, путешествующих в/из Воронежа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиаперевозчика.

Стоимость билета составит 50% от минимального транзитного тарифа по маршруту туда-обратно + таксы и сборы. Предложение действительно только на транзитные перелеты рейсами авиакомпании со стыковочным пунктом в Минске (например, Кишинев-Минск-Воронеж-Минск-Кишинев).

Специальные тарифы будут доступны в период путешествия с 17 декабря 2018 года по 15 апреля 2019 года. Максимальный срок пребывания в пункте назначения - 1 месяц (при покупке билета туда-обратно).

В пресс-службе подчеркнули, что данное предложение действительно только для полетов туда-обратно и не распространяется на билеты в одну сторону. Изменения времени и даты вылета запрещены. Использование билета обязательно в соответствии с очередностью маршрута, начиная с первого аэропорта отправления, указанного в билете. При неиспользовании билета на одном из участков места аннулируются по всему дальнейшему маршруту, пассажир не будет приниматься к перевозке на всех последующих участках маршрута. В этом случае уплаченная сумма пассажиру не возвращается.

Кроме этого, приобретенные по специальной стоимости билеты, в том числе при комбинации специального тарифа с другим, являются невозвратными. В случае отказа пассажира от полета уплаченная сумма не возвращается.

В специальном предложении участвуют следующие направления из/в Воронеж: Алматы, Амстердам, Астана, Баку, Барселона, Батуми, Белград, Берлин, Брюссель, Будапешт, Варшава, Вильнюс, Ганновер, Ереван, Калининград, Киев, Кишинев, Ларнака, Лондон, Львов, Милан, Одесса, Париж, Прага, Рига, Рим, Санкт-Петербург, Стамбул, Стокгольм, Тбилиси, Тель-Авив, Франкфурт, Харьков, Хельсинки.

Приобрести билеты по специальным тарифам можно на сайте belavia.by, а также в офисах авиакомпании и у агентов.

Как сообщалось, авиакомпания "Белавиа" с 17 декабря начинает выполнение нового регулярного рейса по маршруту Минск-Воронеж-Минск. Полеты по маршруту будут осуществляться на регулярной основе 4 раза в неделю с вылетом из Минска в 23.05 по понедельникам, средам, четвергам и субботам и прибытием в Международный аэропорт Воронеж на следующий день в 00.30. Обратный вылет из Воронежа планируется в 05.35 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям с прибытием в Национальный аэропорт Минск в 07.05. Время для всех аэропортов указано местное.-0-