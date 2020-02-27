"Белавиа" снижает цены на билеты из Минска в Вену

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27 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" объявила спецпредложение на рейсы маршрута Минск-Вена-Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт авиаперевозчика.
"Белавиа" с 29 марта открывает новый рейс в Вену. Специальное предложение по этому направлению действует с сегодняшнего дня. Период путешествия - с 29 марта по 24 октября. Максимальный срок пребывания в пункте назначения - 1 месяц.
Билет в одну сторону обойдется в 69 евро, туда-обратно - 146 евро.
Купить билеты можно на сайте belavia.by.-0-